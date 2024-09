Innovazione Fair riunisce a Napoli l’Italia dell’Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024)dell’Intelligenza Artificiale per la prima volta insieme: al via il 23 e 24 settembre ala prima Conferenza generale di– Future AI Research, il partenariato esteso che realizza gli interventi sull’IA nell’ambito del PNRR. Una sessione speciale è organizzata da Ansa per esplorare le potenzialità della IA nei settori dell’editoria, della salute e delle aziende. E’ il più importante incontro della comunità scientifica italiana che ruota attorno all’IA e vedrà la partecipazione di circa 700 specialisti, un’occasione per coinvolgere il mondo delle aziende e dei professionisti, così come gli studenti, e fare il punto dei primi 18 mesi di attività di. Ad aprire i lavori saranno gli interventi del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Giuseppe Di Pietro, presidente di, e Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.