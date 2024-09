Cina | festival di Confucio portera’ splendore culturale a Qufu nello Shandong

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Pechino, 21 set – (Xinhua) – Il China International Confucius Culturalsi aprira’ a, la citta’ natale del rinomato filosofo, nella provincia cinese orientale dello, come annunciato ieri durante una conferenza stampa. In programma dal 27 settembre al 7 ottobre, ilunira’ cultura e turismo, con una varieta’ di spettacoli artistici, esposizioni e attivita’ di cultura popolare in tutto lo. Xu Rong, un funzionario del ministero della Cultura e del Turismo (MCT), ha dichiarato che il ministero sosterra’ attivamente gli sforzi delloper sviluppare ilcome piattaforma globale per lo scambio, ampliare la portata e l’attrattiva della civilta’ cinese, e promuovere l’apprendimento e il dialogo inter