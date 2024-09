Youth League | al Dall’Ara la gara sospesa per maltempo mercoledì I baby rossoblù recuperano due volte ma lo Shakhtar passa al 90’ Primavera dalla pioggia alla doccia fredda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) 3 SHAKTAR DONETSK 4 (4-3-3): Pessina; Baroncioni, Papazov, De Luca, Puukko; Menegazzo, Lai, Labedzki (44’st Maghouza), Oliviero (9’st Ravaglioli), Ebone (29’st Tordiglione), Tonin (29’st Mazzetti). A disp. Gnudi, Di Costanzo, Nesi, Castaldo, Schjott. All. Rivalta.(4-1-4-1): Bahlai; Oharkov (41’st Tryfanenko) Kostiuk, Bashmarin, Drozd (41’st Sheleketa); Bundash (23’st Davydenko); Halonskyi (9’st Petruk), Tsukanov, Tiutiunov, Strilchuk (23’st Smetana); Lomaha. A disp. Nedozyamovanyi, Mylokost, Onishchuk, Kostrystsia. All. Byelik. Arbitro: Simani (Finlandia) Reti: 10’pt e 27’st Tsukanov (S), 28’pt Ebone rig. (B), 38’pt Lomaha (S), 4’st De Luca (B), 21’st Menegazzo (B), 45’st Tryfanenko (S). Note: ammoniti Oliviero, Puukko, Lai, Oharkov, Halonskyi, Byelik, Lomaha. Beffa finale: la prima inè amarissima per i