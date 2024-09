Vigliotti | Non capisco come mai l’unica soluzione sia quella di vietare le trasferte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gianluca, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ha parlato dell’ingiustizia subita dai tifosi del Napoli che non potranno recarsi a Torino. Quindi un’opinione sui due allenatori a confronto. Di seguito le sue parole alla radio.sul divieto di trasferta “Nessuno riesce a digerire la notizia della chiusura del settore ospiti dell’Allianz Stadium. Ho saputo che alcuni gruppi organizzati hanno smistato dei volantini in cui scrivono di voler comunque raggiungere Torino. La tempistica non è agghiacciante, ma è illegittima. Quando si fa un focus su un eventuale conseguenza di ciò che è accaduto a Cagliari, ma mi chiedo se ci siano stati provvedimenti disciplinari nei confronti di qualche tifoso del Napoli. Non mi sembra.