Parma Petrolini agli arresti domiciliari | rese note le dinamiche delle morti dei neonati

(Di venerdì 20 settembre 2024) *** Aggiornamento 20 settembre 2024 Chiara, la studentessa di 22 anni di Vignale di Traversetolo, è stata arrestata con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere per la morte dei due, partoriti e sepolti a distanza di un anno. Nella mattinata sono stati convalidati glicon divieto di comunicare con persone diverse dalla famiglia. I risultati del test del DNA, resi noti giovedì sera, hanno confermato che entrambi i bambini erano figli della donna e del suo fidanzato. Il neonato nato il 12 maggio 2023 Nella conferenza stampa di stamattina, il procuratore diAlfonso D’Avino avrebbe precisato che, come riportato dall’ANSA: Il 12 maggio 2023, quando Chiaraavrebbe partorito il primo bambino, i genitori e il fratello erano fuori ad un saggio di danza. E con le sue mani la ragazza avrebbe scavato una fossa per seppellirlo.