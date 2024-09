MAL cos’è il nuovo gruppo sanguigno scoperto e cosa cambia da oggi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si chiama MAL e secondo l’importante ricerca pubblicata sulla rivista Blood, la rivista scientifica dell’American Society of Hematology, è ildai ricercatori dell’NHS Blood and Transplant di Bristol, in Inghilterra. Gli studiosi, supportati anche dalla locale università, hanno risolto così un problema durato 50 anni: l’assenza di una molecola, ritenuta universale nel sangue di una paziente. Dunque, parlando di un importante fattore biometrico come il, sappiamo che ne esistono quattro gruppi: A, B, AB, 0, che dipendono dall’assenza o presenza di determinati antigeni sulla superficie del globulo rosso.