Le metastasi avevano preso la parte cervicale Totò Schillaci è stato sottoposto a chemioterapie radioterapie È stato massacrato | lo sfogo della moglie

(Di venerdì 20 settembre 2024) Con la voce rotta dalla commozione Barbara Lombardo parla del marito, morto il 18 settembre per le complicanze dovute a un tumore al colon:“Lela, è, èveramente”. Eppure laspiega che l’ex calciatore in un primo momento sembrava aver sconfitto il male: “detto che era guarito”, rivela in collegamento a Storie Italiane. Da Palermo, dove è stata allestita la camera ardente in attesa dei funerali che verranno celebrati questa mattina, Lombardo ricorda il consorte con queste parole: “era un galantuomo, una persona umile e io mi sono innamorata proprio di questo,sua umiltà esua gentilezza. Era l’amoremia vita È l’amoremia vita”.