L’assessore Caruso | Al museo diocesano di Bergamo un spazio multimediale finanziato dalla Regione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024). Un nuovointerattivo everrà realizzato alAdriano Bernareggi diAlta per raccontare la storia di Piazza Duomo, uno dei luoghi più iconici della città. Il progetto,con 98.000 euro daLombardia attraverso InnovaCultura (PR FESR 2021-2027), bando da 6 milioni di euro gestito da Unioncamere Lombardia con il coinvolgimento di Fondazione Cariplo, è stato presentato oggi dalregionale alla Cultura, Francesca, durante una visita al. “Questo progetto – ha affermatoFrancesca– è un esempio virtuoso di come la tecnologia possa amplificare il potenziale della cultura, permettendo ai visitatori di immergersi nella storia di Piazza Duomo in modo multisensoriale.