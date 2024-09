I migliori 5 orologi digitali da acquistare oggi senza sforare il budget

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gliormai non sono più solo gadget per geek o strumenti di precisione per sportivi. Sono diventati il nuovo must-have per chiunque voglia unire stile e tecnologia,rinunciare a una buona dose di coolness. Certo, l'Apple Watch ha dato una bella spinta a questo trend, trasformando i polsi di mezzo mondo in piccole centrali operative. E se lo portano con disinvoltura personaggi come Robert Downey Jr. (che di tech se ne intende, viste le sue interpretazioni da Iron Man) o Beyoncé, beh, allora diventa quasi obbligatorio averne uno. Ma attenzione: non c’è solo l’Apple Watch in città. Il vecchio e caro Casio è ancora lì, a tenere alta la bandiera degliche sanno essere iconicitroppi fronzoli. Non per niente Robert Lewandowski lo sfa con orgoglio.