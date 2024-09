Caserta | ex Lombardo Radice il TAR respinge il ricorso dei genitori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 20 settembre 2024). Il Tar della Campania ha rigettato le istanze presentate daidi alcuni alunni della scuola primaria “” di, che chiedevano di sospendere l’efficacia dei provvedimenti, adottati nel mese agosto, con cui il Comune diha deciso di chiudere l’elementare con le sue quindici classi (14 per gli alunni e uno destinata alla mensa), che sorge nella centrale e trafficata via Roma, e trasferire i 220 alunni nel plesso di piazza Cavour, situato in un’altra parte della capoluogo.