Campagna vuole prendersi l’Ascoli | Grande piazza mi manda Orsolini

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tra i nuovi volti di questo Ascoli che sarà chiamato a risollevarsi con un campionato di vertice dopo l’amara retrocessione in C c’è anche Simone. Il centrocampista, ormai prossimo al compimento dei 22 anni (li festeggerà il 21 ottobre ndr), in questo primo scorcio di stagione ha avuto dal tecnico Carrera la fiducia giusta per scendere in campo e dimostrare il proprio valore a tifosi e società. Ma siamo soltanto agli inizi. Col Picchio ha firmato un vincolo fino al 30 giugno 2025 con opzione. "Sono contento di essere qui ad Ascoli e mi trovo bene – commenta il giocatore alla web tv ufficiale della società –, si sta formando un bel gruppo. Anche in campo riusciamo a trasmettere la fame, la grinta e la voglia che abbiamo. Questa è unafuori dal comune. Sia il procuratore che qualche altro compagno mi hanno consigliato di venire qui.