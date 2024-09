Cagliari-Empoli Nicola | Abbiamo sbagliato prestazione sconfitta giusta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Oggie il risultato finale di stasera è congruo”. Lo ha detto Davide, allenatore del, in conferenza stampa dopo ladell’Unipol Domus Arena contro l’. “Loro sono stati bravi ad attaccare la profondità e le seconde palle mentre noi siamo stati sottotono soprattutto dal punto di vista emotivo. C’è tanto lavoro da fare ma bisogna crederci e ritrovare le forze. Siamo stati poco aggressivi, troppo confusionali – aggiunge ancora-. Il percorso è duro, stasera nonfatto la, c’è stato un passo indietro rispetto alle precedenti partite. Troppi passaggi al portiere, non c’è stata ladeterminazione. È stata la prima volta che facciamo una prova del genere. Nondimostrato quella necessaria lucidità e coraggio. Adesso bisogna avere la forza per reagire”.