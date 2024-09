Sociale online il bando del Comune di Pisa per il Bonus utenze 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre- È stato pubblicato sul sito istituzionale deldiilper richiedere il. L’agevolazione, per cui l’amministrazione ha stanziato 350mila euro, consiste in un contributo economico una tantum per aiutare le famiglie con Isee fino a 20mila euro nel pagamento delledomestiche di luce e gas, relative all’abitazione di residenza e sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto. Ai beneficiari sarà assegnata un’agevolazione di 300 euro per nucleo familiare. I rimborsi verranno erogati in ordine di graduatoria fino a esaurimento del budget disponibile.