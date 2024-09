Maltempo | Schlein ‘da governo sciacallaggio politico’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – ?Piena vicinanza a comunità e territori nuovamente colpiti dagli eventi alluvionali delle scorse ore. Mentre gli amministratori dell?Emilia-Romagna hanno passato la notte a gestire l?emergenza, organizzare soccorsi e sostenere la popolazione, la destra disi è messa subito a farepolitico per fini elettorali”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly.“Giorgia Meloni aveva fatto, più di un anno fa, una inutile passerella con gli stivali nel fango a promettere 100% di ristori a famiglie e imprese che non sono mai arrivati. Non hanno messo risorse adeguate.