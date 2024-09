L’evento Oltre 100 da domani a domenica al Torneo internazionale di scacchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Partiràla quinta edizione deldi‘Città di Forlì Memorial Alessandro Zanzani’, ospitata nell’ex Circolo Mazzini di corso della Repubblica., organizzato dal Circolostico forlivese, è dotato di un montepremi di 3mila euro e vedrà la partecipazione di100 giocatori anche dall’estero che si sfideranno fino a. Le iscrizioni sono aperte fino alla giornata dicon un costo variabile a seconda della categoria: open A (60 euro), open B (55), open C (50), Under 18 e donne (45). "Questa tre giorni dedicata agli– spiega Fabrizio Bartoletti, presidente del Circolo forlivese che ha sede in via Orceoli – porterà in cittàai partecipanti alanche accompagnatori e appassionati con una ricaduta positiva per le strutture ricettive e le attività commerciali del territorio".