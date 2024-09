La serie tv Orphan Black | Echoes cancellata da AMC

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il network AMC ha cancellato latvdopo una sola stagione. Creata come parte dell’universo narrativo in cui era ambientata ““, latv con Krysten Ritter ha visto il suo ultimo episodio su AMC. La decisione del network è stata confermata attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter. Nonostante i fasti dellaoriginale, cinque stagioni seguitissime ed un Emmy all’interpretazione di Tatiana Maslany, il sequelnon è riuscito a seguire la strada del successo, ottenendo un calo vistoso dell’audience episodio dopo episodio. La cancellazione viene letta per questo come un atto dovuto per evitare di macchiare ciò che ha rappresentato lo show originale.