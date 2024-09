Il caso di Pierina Paganelli il parere della criminologa Roberta Bruzzone a 361 Magazine

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024), l’intervista di “361” alla nota. Ecco il suosuldi Cataldo Calabretta Per gli inquirentiprocura di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, attualmente vi è solo un’ipotesi investigativa:sarebbe stata uccisa dal vicino di casa senegalese Louis Dassilva con ben 29 coltellate inflitte nel garage seminterrato di via Del Ciclamino. Era la sera del 3 ottobre 2023. Per questo motivo Dassilva si trova in carcere, in quanto unico indagato per l’omicidio. Nessun altro, secondo gli investigatori, sarebbe coinvolto nel delitto. L’omicidio sarebbe stato commesso per il timore che l’anziana donna scoprisse la relazione tra lui e la nuora Manuela Bianchi, amicamoglie di Louis, Valeria Bertolucci.