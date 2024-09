Gp dell’Emilia Romagna di MotoGp Bagnaia punta alla vittoria | Per me e la Ducati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 19 settembre 2024) Misano, 19 settembre 2024 – Si avvicina un altro entusiasmante apmento per il Motomondiale. Il bicampione del mondo Francescoal podio perché vuole fare un regalo speciale a se stesso e. La gara si svolgerà ancora a Misano e in calendario c’è il Gran Premio. Per Pecco è la centesima gara indella carriera e per lail successo sul primo gradino potrebbe essere il numero 100 della storia. Un numero che ricorre allora per la gara che si svolgerà domenica 22 settembre. Ma la lotta al vertice della Classifica del Mondiale è durissima. Nella conferenza stampa che precede le gare del week end,ha detto: “Se Martin fosse dietro di me lo farei – ha rispostodomanda se firmerebbe per un podio domenica, come riporta l’Ansa -, ma io proverò di tutto per riuscire a vincere.