Disney Lorcana | la recensione del nuovo set Cieli Scintillanti

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, disse una volta qualcuno. Pare che Mamma, immaginando un gioco di carte strategico tutto suo, abbia sognato bene e fatto altrettanto. Perchéè riuscito a fare una cosa difficilissima. Non solo trovare il suo spazio all’interno di un mercato affollato come quello dei trading card game, dominato da colossi come Magic e Pokémon, ma soprattutto trovare il giusto equilibrio. Quale? Quello tra un gioco accessibile ai neofiti e un’esperienza abbastanza profonda da soddisfare anche i più esperti amanti del genere.ci sta riuscendo con un TCG facile da capire ma non banale da padroneggiare. Concetti semplici per meccaniche profonde, insomma. Il tutto toccando qualcosa di sacro come l’immaginario, che consta stravolgendo personaggi e storie in nome della fantasia più sfrenata.