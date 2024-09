Cardarelli e Sena convocate nelle Nazionali U17 e U19 | un debutto azzurro da ricordare

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 19 settembre 2024) La giovane promessa amaranto, Giorgia, ha fatto il suocon la maglia della Nazionale U17, regalando grandi emozioni. Dall’11 al 15 settembre si è svolta l’ottava edizione del Female Football Tournament, un importante torneo internazionale per le selezioni giovanili delle, che si è disputato tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia. L’Italia ha partecipato con grande entusiasmo e tra lec’era un volto noto ad Arezzo: Giorgia. Il 13 settembre, durante la partita Italia-Slovenia,ha fatto il suo ingresso in campo al 45’, segnando così il suo esordio ufficiale con la maglia azzurra della U17, dopo aver già indossato quella della Nazionale U16. Per la giovane calciatrice, è stata una partita intensa, giocata per 49 minuti, che ha sancito un nuovo traguardo nella sua carriera.