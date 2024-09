Capalbio Film Festival al via con Buy e Bellè | tutti gli ospiti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Margherita Buy, in veste di madrina, Marco Tullio Giordana, Valentina, Sonia Bergamasco, Mario Martone, Sergio Rubini, Luc Merenda, Riccardo Rossi. Sono solo alcuni deglidella terza edizione del. La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione, presieduta da Maria Concetta Monaci, con il sostegno del Comune die con il Patrocinio di Regione Toscana, prende il via oggi e sarà in programma fino a domenica 22 settembre sotto la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi. Nel corso della quattro-giorni, tra cinema, arte e sostenibilità ambientale, ci saranno proiezioni e incontri con registi, sceneggiatori e autori al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. E non solo.