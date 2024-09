Morto il vigile Gino Pontani invece che allo stadio mandò i tifosi della Lazio al cimitero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ascoli, 18 settembre 2024 – Era il 26 gennaio del 1975 e quel giorno, una domenica, l’Ascoli, che affrontava il suo primo campionato di serie A ed era desolatamente ultimo in classifica, si apprestava a ricevere la visitaCampione d’Italia, nell’ultima partita del girone d’andata. Giunti in città, ilaziali manifestarono la spocchia romanesca chiedendo ad unurbano la strada per recarsiDel Duca: “’ndo sta er campetto?”. Quelnon si scompose e dette indicazioni all’autista dell’autobus dilaziali che si ritrovarono aldi Borgo Solestà. Si trattava di I, per tutti ’la guardia’ ma anche ’iltutto d’un pezzo’. Si è spento ieri all’età di 90 anni a seguito delle complicanze di una malattia che lo avevano costretto al ricovero all’ospedale di Ancona.