Maltempo in Emilia-Romagna | a Modigliana Forlì- Cesena il fiume invade il paese Famiglie evacuate Il sindaco | È peggio del 2023 – Il video

(Di mercoledì 18 settembre 2024) «La situazione è più grave rispetto al. Abbiamo evacuato alcune persone, stiamo verificando ora. Siamo in contatto con la prefettura. Ilè esploso in questi minuti». Queste le parole all’ANSA deldi) Jader Dardi. Il piccolo comune era già stato devastato da un’infinità di frane nel maggio, quando l’alluvione dei fiumi colpì la. La situazione critica nell’area Le situazioni più critiche in questo momento per la pioggia inriguardano i bacini di Senio, Lamone, Montone e Idice, nelle province di Ravenna,e Bologna. Lo ha spiegato la presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, a Rainews24.