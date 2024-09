I volti del Green deal europeo scelti da Ursula von der Leyen

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Alla finevon der, presidente (ri)eletta dell’esecutivo comunitario, ha presentato il suo nuovo collegio all’Europarlamento martedì 17 settembre. Qualche novità, diverse conferme, sicuramente delle polemiche. A partire da quelle che hanno portato alle dimissioni a sorpresa, lunedì, di Thierry Breton, per continuare con quelle intorno alla vicepresidenza esecutiva offerta a Raffaele Fitto, il candidato commissario italiano che rappresenta un partito (i Conservatori e riformisti) di destra radicale (il quale peraltro non ha nemmeno sostenuto il bis della popolare tedesca al Berlaymont). Stando a quanto ha dichiaratovon der, la sua seconda Commissione non sarà organizzata per compartimenti stagni ma, al contrario, cercherà di realizzare un certo livello di coordinazione orizzontale tra i vari portafogli.