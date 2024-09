Sono 20 anni che mento a mio marito non ce la faccio più Sono stufa di nascondere barattoli | la confessione durante il podcast LuAnna è virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) L’amore era appena sbocciato e lei, giusto o sbagliato che fosse, voleva impressionare quello che sarebbe diventato il suo futurocon le sue doti culinarie. Ecco quindi che gli ha promesso di preparare per lui il curry della nonna e l’ha spacciata per una “ricetta tramandata per generazioni“. La prima volta che ha preparato il piatto, però, ha usato una pasta di curry (una miscela unica di spezie diverse) comprata al supermercato. Forse non si aspettava che il fidanzato trovasse il piatto così buono, fatto sta che le chiese subito di prepararlo per tutta la famiglia e, da lì, la bugia bianca è diventata parte della sua vita. La donna ha condiviso la sua storia con Luisa Zissman e Anna Williamson, le conduttrici del, che hanno pubblicato una clip su TikTok in cui leggono il racconto.