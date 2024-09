Perù incidente coinvolge un autobus vicino a Machu Picchu | 6 italiani gravemente feriti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 17 settembre 2024) Una trentina di turisti, compresi 13, sono rimastiina seguito di unche ha coinvolto unin viaggio tra l’antica cittadella Inca die la vicina località di Aguas Calientes. Tra itrasportati in ospedale a Cuzco, seiverserebbero in gravi condizioni. La Farnesina è già in contatto con i familiari dei connazionali coinvolti. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, che è andato fuori strada mentre stava scendendo dalungo il sentiero a zig-zag che porta al sito storico, precipitando nel vuoto per circa 15 metri. “Abbiamo 30 turisti: sono stati tutti portati a Cusco”, ha detto un funzionario della polizia peruviana, secondo l’agenzia Ansa.