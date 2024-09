MotoGp Dorna pesca da Red Bull per aumentare i fan | arriva Kelly Brittany

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – L’intento di Liberty Media, proprietaria della, è chiara: espandere il marchio fuori dai confini europei e asiatici, aprirsi al mondo americano, sfondare sull’intero globo grazie a prototipi incredibili e sorpassi mozzafiato. Lavuole espandersi e per farlo è necessario spingere sul marketing, sui social media, coinvolgendo le giovani generazioni. A tal proposito,ha ufficializzato una nuova manager che andrà ad agire sul marketing dopo una lunga esperienza in Red. Dal 2025 nuova era Liberty Media non si ferma. La Moto gp può diventare un brand mondiale, riconosciuto ovunque, soprattutto negli States dove ancora c’è tanto margine. Oggi i social media e il reparto marketing rappresentano un traino eccezionale e ogni azienda che si rispetti punta sul potenziamento di queste aree per sviluppare il brand.