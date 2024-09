Monster | la terza stagione vedrà nel ruolo di Ed Gein Charlie Hunnam

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024): laneldi Edsarà il protagonista delladidi Netflix neldel noto serial killer Ed. Il co-creatore della serie Ryan Murphy ha fatto l’annuncio sul palco durante un evento promozionale a Los Angeles per la secondadi, incentrata sui fratelli Menendez e sull’omicidio dei loro genitori. La primadella serie antologica si è concentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer., anch’egli originario del Wisconsin come Dahmer, divenne famoso negli anni Cinquanta quando le autorità scoprirono che non solo aveva ucciso diverse persone, ma aveva anche scavato tombe in un cimitero vicino a casa sua e fabbricato ogni sorta di oggetti per la casa e vestiti con resti umani.