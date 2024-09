Le notti da Champions sono lontane | Milan dominato dal Liverpool e fischiato dalla Sud

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) L’impatto con la nuovaLeague restituisce unda ‘lavori in corso’. Contro il, un incrocio che ha regalato gioie e dolori ai rossoneri, in un match da ben 13complessive, Paulo Fonseca deve fare i conti con i soliti problemi palesati in questo avvio di stagione: un centrocampo superato troppo facilmente, una fase di non possesso poco armonica e un attacco troppo prevedibile quando non c’è possibilità di dar sfogo ai suoi giocatori di gamba. Il 3-1 degli ospiti, che in alcuni momenti ha rischiato di assumere proporzioni ben più ampie, è un nuovo campanello d’allarme per Calabria e compagni, attesi tra qualche giorno dal delicatissimo derby contro i Campioni d’Italia dell’Inter. Eppure, così come nell’ultimo match di campionato contro il Venezia, il Diavolo punge per primo e lo fa dopo appena 3 minuti di gara.