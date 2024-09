L’America l’Europa e le guerre infinite alle porte Gli incontri del Festival di Open dedicati alle sfide del mondo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 17 settembre 2024)vaso di coccio tra superpotenze vecchie e nuove, i rompicapo delle duecronichesue, in Ucraina e Medio Oriente, i conflitti ma anche le opportunità “invisibili”. Su tutto, lo spettro di un’elezione negli Stati Uniti quanto mai incerta e carica di tensione. Dalla piazza di Parma che si animerà a partire da venerdì 20 settembre per la seconda edizione, ildiapriràe finestre sul, con ospiti di rilievo internazionale e talka tutte le principaligeopolitiche del momento (sue intervistegrandi“interne” d’Europa, leggi l’approfondimento qui). Impossibile non partire dal quadro della battaglia all’ultimo voto tra Donald Trump e Kamala Harris, dal cui esito – tra un mese e mezzo – dipenderà in termini rilevanti il destino di mille altri equilibri.