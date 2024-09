La UEFA Champions League su NOW | 185 Partite in Esclusiva con l' offerta Pass Sport

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Se pensi di aver visto tutto, la nuovaè ancora di più. È il claim della nuova campagna di NOW dedicata allaregina delle competizion ieuropee, la. Da oggi online sulle principali piattaforme digitali, la campagna - ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency - parte proprio nel giorno in cui ha inizio su Sky e in streaming su NOW l’avventura della massima competizione continentale con il nuovo format: un totale di 185insu 203 a stagione, inclusi i preliminari dei playoff di agosto. Notti epiche, giocate iconiche e chi, la storia, la vuole scrivere: la campagna mette in scena tutto questo, in un ideale percorso che dai momenti leggendari delato arriva fino alla grande stagione europea che sta per iniziare.