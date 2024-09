Emergenza al Palasport di Arezzo | 17enne colpito da malore durante la partita salvato da un defibrillatore

Leggi tutta la notizia su lortica

Un giovane di 17 anni ha avuto un graveunadi basket aldi. Grazie all'intervento tempestivo di un dirigente formato all'uso del, il ragazzo è stato stabilizzato fino all'arrivo dei soccorsi. Trasportato all'ospedale San Donato, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Questo episodio sottolinea l'importanza dei defibrillatori e della formazione per il loro utilizzo, come evidenziato dall'azione dell'associazione "Regalami un sorriso", che ha donato oltre 200 defibrillatori e organizzato corsi di formazione.