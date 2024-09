Traversetolo indagata la madre del neonato trovato morto nel giardino Il mistero di un altro corpicino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Il parto è avvenuto in solitudine, senza la collaborazione né la presenza di nessuno, al di fuori della ragazza”. E’ uno dei drammatici dettagli messi nero su bianco da Alfonso Davino. Il procuratore di Parma che coordina le indagini sullo sconvolgente caso di, centro della provincia di Parma, in un lungo comunicato stampa rivela quel che è emerso finora. E che, così come riporta l’Ansa citando Corriere della Sera e Resto del Carlino, ha provocato l’inscrizione di una 22enne nel registro degli indagati. E’ ladelneldi una villetta. L’accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere. “Nessuno, all’infuori della ragazza, era a conoscenza della gravidanza: né familiari, né padre del bambino, né amiche o amici”, sottolinea il procuratore.