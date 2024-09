Donald Glover vuole riportare il divertimento a Star Wars con il suo film su Lando

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 16 settembre 2024)ilcon il suosuL’attore diCalrissianha parlato dei suoi piani per ildiin una recente intervista, indicando cosa spera che ilporti aie agli show televisivi diè uno dei numerosidiin uscita e, come per molti di questi nuovi progetti, gli aggiornamenti susono stati un po’ scarsi. Tuttavia, è probabile cheinterpreti ancora una voltaCalrissian, dopo il suo debutto come versione più giovane del personaggio in Solo: AStory.e suo fratello, Stephen, saranno anche co-sceneggiatori del. In un’intervista pubblicata da WSJ. Style su YouTube,ha condiviso i suoi piani per, indicando in particolare cheche il progetto porti un po’ di nuovo