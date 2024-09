Cina | aumento viaggi in primo giorno di vacanza per Festa meta’ autunno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Pechino, 16 set – (Xinhua) – I settori cinesi del trasporto hanno gestito circa 215,92 milioni dipasseggeri ieri,dei tre giorni di vacanze per ladi, con undel 37,9% su base annua, secondo i dati del ministero dei Trasporti. Del totale, laha registrato 17,09 milioni didi passeggeri in treno, 544.100 su vie d’acqua e 1,84 milioni per via aerea. Il traffico autostradale ha rappresentato la maggior quota, con 196,45 milioni didi passeggeri. Quest’anno ladisi celebrera’ domani 17 settembre. (Xin) Agenzia Xinhua