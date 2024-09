Milan il Venezia è già il passato | il vero esame per il futuro di Paulo Fonseca è il Liverpool!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 15 settembre 2024), la vittoria con ilè già il: ilche ci dirà qualcosa in più suldiFonseca è con il Liverpool! Prima vittoria, tanto entusiasmo e tanti sorrisi. Sì, ma adesso bisogna già pensare alla prossima gara di campionato che sarà martedì sera contro il Liverpool a San Siro. La sfida contro i Reds rappresenterà ildi maturità perFonseca. Con il, infatti, non c’è mai stata partita – merito assoluto al tecnico e ai suoi ragazzi – ma grandi risposte arriveranno sicuramente con gli inglesi. Ilnon può fallire l’esordio in Champions League e dovrà cercare di scendere in campo con fiducia e consapevole dei propri mezzi, che quando funzionano, funzionano molto bene.