Thiago Motta si affida a Douglas Luiz | ad Empoli la prima da titolare dell’aspirante insostituibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Esuberante nei ritmi di gioco e persino nelle esultanze (chiedere a Varane se ha apprezzato quella sfoggiata contro lo United a febbraio),è pronto a prendersi la Juventus nella gara esterna contro l’. Il centrocampista, tra i primi colpi del mercato estivo, fin qui ha totalizzato appena 55 minuti spalmati su tre partite, due stravinte, una pareggiata contro la Roma. “? Non c’è nessuna difficoltà”, ha detto. Così come non ci sono problemi negli impegni ravvicinati dei nazionali con le coppe in avvicinamento: “Ci si allena, ci si prepara, si gioca, si recupera chi ha giocato. Poi di partita in partita affronteremo tutto come sempre, con massimo impegno e concentrati per fare bene il nostro lavoro”.