The Perfect Couple recensione della miniserie con Nicole Kidman | mistero famiglia e seduzione

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Ladi The, mistery drama in 6 episodi con, Liev Schreiber e Dakota Fanning: dalla spiaggia arriva il corpo di una giovane donna, chi sarà stato ad ucciderla e perché? Il giorno del matrimonio La giovane Amelia Sacks (Eve Hewson) sta per sposare il suo amato Benji (Billy Howle), l’erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket, nel Massachusset. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison (), che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importantestagione. Ma proprio la mattina del matrimonio, mentre fervono i preparativi, sulla spiaggia appare un cadavere. La polizia interroga tutti i presenti, svelando a mano a mano tutti i loro più inaspettati segreti.