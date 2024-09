Santa Maria a Monte inaugurati i nuovi locali della scuola primaria di Cerretti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 -questa mattina ipridi. "In soli due mesi - dichiara la sindaca Manuela Del Grande -, la giunta è riuscita a destinare risorse finanziarie e fare realizzare una progettazione destinata ad un intervento strutturale allaprifrazione di, necessario per dare risposte concrete ad un forte aumento del numero di bambini iscritti e conseguentemente alla necessità di realizzare aule con maggiore capienza". "L’intervento - prosegue - ha riguardato anche la necessità di ricollocare alcune funzioni indiversi come i refettori e la zona sporzionamento. I lavori hanno visto la realizzazione di interventi puntuali in due zonezzate dell'edificio, una al piano terra e una al piano primo.