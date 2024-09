Quanti soldi ha guadagnato Larissa Iapichino con la vittoria in Diamond League? Premio e assegno sfizioso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato le finali della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La fuoriclasse toscana si è resa protagonista di un bel balzo da 6.80 metri al secondo tentativo e ha fatto scacco matto, battendo due avversarie di rilievo come le statunitensi Monae’ Nichols e Jasmine Moore. Splendido sigillo per l’azzurra, che era al rientro in gara a un mese di distanza dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 22enne si è imposta per la prima volta in carriera negli atti conclusivi della prestigiosa competizione, diventando la quarta italiana a imporsi dopo Gianmarco Tamberi (2021, 2022, 2024), Andy Diaz (2023) e Leonardo Fabbri (2024).