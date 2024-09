Premier League 2024 2025 crisi nera Everton | l’Aston Villa rimonta dallo 0-2 al 3-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024)batte 3-2 l’e conquista la terza vittoria in quattro partite nella quarta giornata di. La squadra di Unai Emery sale a quota 9 punti in classifica, che vale il terzo posto provvisorio in classifica, in attesa delle partite di domani. La vittoria vale comunque doppio per come è maturata. Al 16? McNeil porta in vantaggio l’, che poi raddoppia con Calvert Lewin al 27?. Al 36? Watkins riduce le distanze e dà il via alla. Al 58? è lo stesso attaccante 28enne a firmare il gol del 2-2, prima della rete del sorpasso siglata da Duran al 76?.per l’che ha subìto quattro sconfitte su quattro con quattro gol fatti e tredici subiti. Adesso Sean Dyche rischia il posto.0-2 al 3-2 SportFace.