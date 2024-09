Mandorla o orsetto gommoso? Il trend social che svela le manie delle mamme moderne a tavola

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 14 settembre 2024) Niente dolci, cibi troppi salati o junk food: è la regola della mamma almond, la «mamma», termine nato suiche indica una figura genitoriale molto attenta, anzi restrittiva, sull’alimentazione dei bambini, che non concepisce alcuno strappo alla regola. Il suo opposto è la mamma Gummy Bear,, che identifica invece una madre meno severa che concede anche qualche sgarro. È l’ultimoche racconta le nuove abitudini dei genitori contemporanei e ci ricorda quanto sia importante non far sentire i bambini giudicati per ciò che mangiano. MammaChi si occupa dei bambini oggi è molto più consapevole dell’importanza di avere fin da subito una sana alimentazione.