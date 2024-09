Giardino di acclimatazione In Villa dei Cedri nuovi sguardi sul mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Due collezioni d’arte che si incontrano e dialogano su un tema importante e inedito: l’. Opere e artisti che, come piante che si incontrano per la prima volta in un nuovo ecosistema, imparano ad “acclimatarsi“ e a collaborare, per ragionare sul tema, oggi più che mai urgente, dell’adattamento ambientale. "di", la nuova esposizione in programma al Museodeidi Bellinzona, da oggi al 10 novembre, è il risultato della sinergia nata tra le collezioni della Posta Svizzera e del Museodeidi Bellinzona, sotto la direzione e cura di Carole Haensler, che da anni esplora in maniera ampia e originale le sinergie tra arte e natura, alla ricerca di contaminazioni inedite, in collaborazione con Diana Pavlicek, responsabile della collezione d’arte della Posta Svizzera.