Canoa velocità Olympia Della Giustina conquista il titolo italiano nel C1 500 metri

(Di sabato 14 settembre 2024) Proseguono all’Idroscalo di Milano i Campionati Italiani 2024 di: la seconda giornata di gare era riservata alle specialità sulla distanza dei 500. Nel C4 maschile si impongono le Fiamme Oro di Gabriele Casadei, Dawid Szela, Nicolae Craciun e Samuele Veglianti in 1’45.54, davanti allaSan Giorgio di Francesco e Federico Ghenda, Stefano Baldo e Matteo Venturelli, seconda in 1’49.78, ed al CUS Torino di Filippo e Francesco Ferrero Poschetto, Leonardo Quattroccolo e Massimo Teora, terzo in 1’50.18. Nel K2 maschile doppietta delle Fiamme Gialle con Francesco Lanciotti e Giovanni Penato primi in 1’41.82, davanti a Samuele Burgo ed Andrea Schera, secondi in 1’43.42, mentre completa il podio il CC Aniene di Simone Bernocchi e Tommaso Freschi, terzi in 1’43.92. Nel C2 maschile doppietta delle Fiamme Oro con David Szela e Nicolae Craciun primi in 1’54.