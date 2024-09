Brescia-Frosinone il cazzotto di Maran | oggi inizia il vero campionato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) “La vittoria dipuò sembrare facile, ma non lo è stata perché bisogna dare il giusto valore all’atteggiamento dei ragazzi. Chemi hanno davcaricato, dopo che gli avevo chiesto di mettere l’anima“. Si è espresso così Rolandoin conferenza stampa dopo il rotondo 4-0 rifilato dal suoal. “Non era facile contro questa squadra. Ho visto un grande spirito di sacrificio dei miei giocatori ed un buon livello di qualità.to ile siamo partiti dando un bel. Devo dare merito ai ragazzi, tante volte li alleno in posti in cui non vengono utilizzati. La crescita passa anche da questi aspetti, sapendo il compito che devi fare in base al ruolo. Non è semplice e non sarà sempre così poco complicato, ma quando riusciamo rompiamo le scatole a tutti.