Bergiola un milione per il museo Finanziato il recupero dell’ex scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) La Regione Toscana stanzierà 1di euro per ilelementare didove, come da progetto, sorgerà il futurodella memoria. Una notizia che arriva in concomitanza con l’odierna commemorazione dell’eccidio diFoscalina avvenuto il 16 settembre 1944. Ad annunciare lo stanziamento è stato ieri Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente della commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio. "La Regione Toscana stanzia 1di euro per il Comune di Carrara per ilelementare Vincenzo Giudice nella località di– commenta Bugliani –. Si tratta di uno stanziamento importante e atteso che andrà a cofinanziare insieme al Comune non solo ildella struttura, ma anche il progetto di realizzarvi all’interno undella memoria.