Serie B 2024 25 - Diretta Esclusiva DAZN 5a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per la quintadiBKT,annuncia che il match Reggiana-Sudtirol, in programma domenica alle 15:00 sarà visibile anche in modalità gratuita. La partita vedrà le due squadre cercare la vittoria dopo le sconfitte incassate rispettivamente contro Pisa e Brescia.Gli appassionati dellaBKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità diFanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a, basterà andare su www..com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.LaBKT è disponibile con diversi pacchetti di abbonamenti su