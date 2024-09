Il medico delle farfalle paga 180mila euro e torna a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un ritorno acostato carissimo per ilLuigi Ferrari e il figlio Mattia, arrestati lo scorso 9 maggio in Sri Lanka con l’accusa di aver tentato di contrabbandare centinaia di, insetti e piante, rubate da un parco nazionale. "Hannoto la multa e il divieto di rimpatrio a cui erano sottoposti è stato rimosso grazie all’intervento dell’ambasciata. Domani (oggi, ndr) faranno rientro in Italia", fanno sapere dalla Farnesina. Il chirurgo ortopedico di Sassuolo (in provincia di Modena) e il figlio 28enne sono stati condannati a risarcire il Paese asiatico per oltre