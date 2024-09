Fabio non risponde al telefono alla moglie poi il dramma | trovato in auto senza vita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una storia molto triste ha sconvolto una comunità intera.è statomorto nella suamobile e, nonostante i tempestivi soccorsi del 118, non è stato possibile fare altro esua famiglia è stata comunicata la notizia peggiore. L’uomo era andato in pensione da pochi giorni, infatti a inizio settembre aveva terminato la sua attività lavorativa per godersi il meritato riposo. Invece il destino è stato avverso con, morto nella suamentre andava a raccogliere dei funghi. Lui era infatti amante di questa attività, ma purtroppo qualcosa di improvviso lo ha strappato. Oltre al 118, sono stati chiamati sul luogo del ritrovamento del corpo anche i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri.