Delitto Simmi mille intrecci e l’ombra della malavita 13 anni fa l’omicidio del 33enne romano

(Di venerdì 13 settembre 2024) di Diletta Riccelli A Roma non succede quasi mai. A Roma di esecuzioni in strada, se ne vedono poche. Eventi marginali, spesso legati al mondocriminalità organizzata che riempiono i trafiletti dei grandi quotidiani cittadini e che alimentano le chiacchere da bar. A Roma non succede quasi mai di venire brutalmente uccisi in mezzo alla strada, in pieno giorno, nell’opulenza delle vie centrali. A Roma non succede, sino alla mattina del 5 luglio 2011 quando muore Flavio. Gambizzato in mezzo alla strada.A 13dalla morte di Flavio non esiste giustizia, perché non c’è ancora un colpevole. Ma attraverso la storia del gioielliere, è passata una fittissima e intricatissima rete di congetture, di supposizioni e di ipotesi il più delle volte slegate dalla realtà. Come la BandaMagliana.